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مجلس الدفاع اللبناني: من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل

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مجلس الدفاع اللبناني: من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل
Reuters MOHAMED AZAKIR
الجيش اللبناني (صورة من الأرشيف)
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أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان على أنه من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وذلك على خلفية الاعتداءين الإسرائيليين على الأراضي اللبنانية مؤخرا.

وتلا الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر، البيان الصادر عن اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، الذي جاء فيه أن "المجلس أكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وتبقى الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان".

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وأشار البيان إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، استهل الاجتماع "بعرض سريع للاعتداءين الإسرائيليين، ثم عرض رئيس الحكومة، سعد الحريري، الاتصالات التي أجراها مع المجتمع الدولي، معتبرا أن هذا الاعتداء هو الأول من نوعه منذ العام 2006، وأنه تم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بواسطة وزارة الخارجية".

ويأتي ذلك عقب استهداف إسرائيل لموقع تابع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" في الأراضي اللبنانية فجر الاثنين. وقبل ذلك، سقطت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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