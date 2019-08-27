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نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون

أخبار العالم العربي

نتنياهو لقادة إيران وحزب الله: احذروا مما تقولون وتفعلون
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة إيران والأمين العام لحزب الله اللبناني "حسن نصرالله"، من تبعات أقوالهم وأفعالهم.

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وقال نتنياهو في تصريحات اليوم الثلاثاء: "سمعت ما قاله نصر الله. اقترح عليه أن يهدئ من روعه.. إنه يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وتعلم كيف ستجبر أعدائها على دفع الثمن. أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني، احذروا بكلامكم واحذروا أكثر بأفعالكم".

يتبع...

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