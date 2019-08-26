السيسي يتحدث عن ظاهرة خطيرة تهدد العالم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزا كبيرا من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.

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وأشار السيسي خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع بفرنسا إلى أن: "تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا في التصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية".

وتابع: "ومن المؤسف أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا يمثل إلا جزءا لا يذكر من إجمالي الانبعاثات العالمية".

ونوه بأنه يجب توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو تمويل لا يزال قاصرا عن الوفاء بالاحتياجات، ودعا أيضا لتوفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الإفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.

المصدر: RT