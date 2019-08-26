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مباحثات بين ترامب والسيسي على هامش قمة G7 في فرنسا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين على هامش قمة "G7" في فرنسا، إنه قد يتم الإعلان عن "خطة السلام" قبل الانتخابات الإسرائيلية.

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وأضاف ترامب أنه لم يرغب في لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش القمة، لأن الوقت ما زال مبكرا.

وفي قضية الحرب التجارية مع الصين، أكد ترامب أن الصينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات، وقال: "سنبدأ التفاوض على الفور، وأعتقد أننا سنحقق صفقة"، وتابع: "الرئيس الصيني قائد عظيم، ونرحب في رغبته في التهدئة وعقد صفقة".

يتبع..

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