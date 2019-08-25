اليمن.. قوات النخبة الشبوانية تستعيد مواقع في مدينة عتق بمحافظة شبوة

أفاد مراسلنا في اليمن بأن قوات النخبة الشبوانية استعادت السيطرة على تبة الإرسال بالمدخل الشرقي لمدينة عتق بمحافظة شبوة بعد هجوم شنته من 3 محاور، اليوم الأحد.

كذلك ذكرت وسائل إعلام يمنية أن قوات النخبة الشبوانية مدعومة بالقوات الجنوبية شنت هجوما عنيفا على قوات تابعة لحزب الاصلاح، تمكنت على إثرها من استعادة عدد من المواقع الاستراتيجة الهامة أبرزها السنترال وموقع الخزان وموقع الكسارة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن معارك ضارية تخوضها المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه الأثناء مع قوات الإصلاح في جنوب مدينة عتق.

هذا وقد صرحت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة الشرعية أنها رصدت قيام ميليشيا التمرد بعملية تحشيد لعناصرها من أكثر من محافظة بدعم عسكري ولوجستي إماراتي، رغم دعوات الحكومة لإيقاف ذلك الدعم لما يهدد وحدة اليمن.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية