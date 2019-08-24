أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، اللواء الركن عبد الله النخعي، أن قواته ستواجه المتربصين وتضرب بيد من حديد من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب وأمن واستقرار محافظة شبوة.

ودعا اللواء الركن عبد الله النخعي، اليوم السبت، إلى مزيد من اليقظة وترتيب الصفوف.

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وأجرى المسؤول العسكري اليمني اتصالات هاتفيه مع قائد محور شبوة، العميد عزيز العتيقي، وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق، عقب دحر عناصر "المجلس الانتقالي" التي شنت هجوما على المحافظة.

وأشاد عبد الله النخعي "ببسالة وتضحيات الضباط وضباط الصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة إلى جانب الجيش اليمني في التصدي لعناصر المجلس الانتقالي"، مشيرا إلى أنها (عناصر الانتقالي) "تعمل جاهدة على خدمة الحوثيين في محاولة لإرباك معركة اليمن في مواجهة جماعة أنصار الله".

جدير بالذكر أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سلمت مساء السبت، معسكرها للجيش الحكومي اليمني في محافظة شبوة جنوب اليمن، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مسؤول محلي.

وأوضح المسؤول أن قوات اللواء السادس نخبة شبوانية انسحبت من معسكر "حراد" بعد مفاوضات مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة على تسليمه للجيش اليمني، على خلفية المواجهات التي شهدتها مدينة عتق (مركز محافظة شبوة) بين اللواء 21 ميكا والنخبة الشبوانية​​​.

وكانت قوات اللواء 21 ميكا والقوات الخاصة سيطرت، في وقت سابق اليوم، على معسكري "العلم" و"الشهداء" في ضواحي عتق، وعلى عدد من النقاط العسكرية في نوخان ونعظة على الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر، بعد استكمالها السيطرة على مدينة عتق ومرافقها الحكومية ومقر المجلس الانتقالي الجنوبي.

وسابقا السبت، دفع "المجلس" بقوات عسكرية إلى شبوة في محاولة لاستعادة مواقع خسرها بمواجهات مع وحدات من الجيش التابع لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا.

المصدر: "سبأ" + "سبوتنيك"