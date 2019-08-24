القوات الحكومية تسيطر على مقر المجلس الانتقالي بمديرية عتق في شبوة جنوب اليمن

أفاد مراسلنا في اليمن بسيطرة القوات التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، على مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية عتق مركز محافظة شبوة بجنوب اليمن.

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وذكرت مصادر محلية أن الجيش الوطني (الحكومي) بسط سيطرته على معسكر "ثماد" التابع لقوات المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.

في غضون ذلك دعا المجلس الانتقالي الجنوبي الجيش اليمني وقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار الذي دعت له قيادة التحالف العربي بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد، جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة في تلك المنطقة.

إلى ذلك اتهم الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قيادة القوات الإماراتية في بلحاف بمحافظة شبوة "بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة، رغم الجهود الكبيرة للسعودية لإنهاء الأزمة وإيقاف التصعيد العسكري".

المصدر: وكالات