أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم السبت، عن إقالة المدير العام للأمن الوطني، قارة بوهدبة، وتعيين أونيسي خليفة في مكانه.

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وذكر بيان للرئاسة أنه تم "إنهاء مهام عبد القادر قارة بوهدبة من منصب مدير عام الأمن الوطني، وتعيين مراقب الشرطة أونيسي خليفة مديرا عاما للأمن الوطني".

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن قرار الإقالة جاء بعد مصرع 5 أشخاص خلال تدافع لحفل غنائي استقالت على إثره وزيرة الثقافة، مريم مرداسي، فيما أقيل المدير العام لـ "الديوان الوطني لحقوق المؤلف"، سامي بن شيخ الحسين، لنفس السبب.

ولقي الضحايا مصرعهم ليلة الخميس بملعب "20 أغسطس" في العاصمة الجزائرية، بعد أحداث تدافع لحضور حفل فني أحياه المغني الجزائري المغترب المعروف باسم "سولكينغ"، كما أكدت الحماية المدنية تسجيل أكثر من ثمانين جريحا.

المصدر: وكالات