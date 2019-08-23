حفل غنائي في الجزائر يتحول إلى مأساة (صور+فيديوهات)

لقي 5 أشخاص مصرعهم ليل الخميس في الجزائر وأصيب العشرات نتيجة التدافع خلال حفل موسيقي لمغني الراب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "soolking".

وحضر الحفل الذي أقيم في استاد رياضي بالعاصمة الجزائر، نحو 20 ألف متفرج، وهو اللقاء الأول لـ"soolking" المقيم في فرنسا مع جمهور بلاده منذ اكتساحه الساحة الفنية.

ومنذ الإعلان عن الحفل، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بصور طوابير الشباب الذين هبوا لشراء تذاكر الحفل، ما أثار استياء البعض الذين دعوا لمقاطعة الحفل نظرا للوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger#Algiers#Algeriapic.twitter.com/WGft0R0byu — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019

ودفع ذلك المغني الجزائري لنشر فيديو أكد فيه أن "الحفل سيكون منظما. وهناك أماكن مخصصة للعائلات وأخرى للشباب، ومبلغ الدخول 1500 دينار جزائري، ولم آت إلى بلادي كي أربح المال".

وأوضح أنه: "سيتبرع بنصف عائدات الحفل إلى مراكز الأيتام في الجزائر العاصمة، والأطفال المرضى في مستشفيات الجزائر الوسطى".

وقال "soolking" إنه اختار "يوم الخميس 22 أغسطس لتقديم الحفل كي لا يؤثر في مواعيد الحراك الشعبي".

ويحظى النجم بشعبية كبيرة في الجزائر، بلغت أوجها عقب إصداره أغنية "La Liberté" (الحرية) التي تحولت إلى أغنية للحراك الشعبي الذي اندلعت شرارته في 22 فبراير.

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22 Août:

Le concert de Soolking au stade du 20 Août:

Un monde fou devant la porte du stade 20 Août à Alger, pour assister au méga-concert du chanteur Soolking de son vrai nom Abderraouf Derradji. pic.twitter.com/KiKbMErV45 — Said Touati (@epsilonov71) August 22, 2019

المصدر: وكالات