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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بابل إلى 3 قتلى

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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بابل إلى 3 قتلى
Reuters Ako Rasheed REUTERS
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أكد مسؤولون أمنيون عراقيون لوكالة "أسيوشيتد برس" ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الدراجة النارية المفخخة، الذي هز أمس قضاء المسيب في محافظة بابل جنوب بغداد، إلى 3 فتلى.

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وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لكونهم غير مخولين بالحديث، إلى وسائل الإعلام، اليوم السبت، للوكالة أن التفجير الذي دوى مساء أمس في شارع تجاري أسفر عن إصابة 34 شخصا على الأقل، غير أن مصدرا محليا سبق أن أكد لـRT جرح 39 شخصا.

وأفادت الوكالة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير، مدعيا أنه استهدف "تجمعا من الشيعة" قرب مسجدهم.

المصدر: أسيوشيتد برس

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