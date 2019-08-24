وفاة أحد جرحى تفجير بابل في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، وفاة أحد ضحايا تفجير الأمس الجمعة، الذي وقع بمحافظة بابل وسط العراق.

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وذكر بيان للوزارة أن "أحد المصابين بحادث انفجار العبوة الناسفة في قضاء المسيب بمحافظة بابل، توفي صباح اليوم"، مبينة أنها "مستنفرة ملاكاتها لتقديم العلاج اللازم للجرحى".

وأفادت مصادر أمنية بإصابة 39 شخصا جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في قضاء المسيب بجنوب العاصمة العراقية بغداد.

المصدر:RT