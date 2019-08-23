نشر موقع "غلوبال فاير باور" العسكري، بيانات تفيد بأن القوات الجوية المصرية تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث القدرة الجوية.

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وفي البيانات التي نشرها الموقع، تبين أنه من حيث أعداد المقاتلات التي تمتلكها الدول في المنطقة، فإن مصر في المرتبة الأولى بـ 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة على تركيا التي تمتلك 1067 طائرة.

وتشمل أعداد الطائرات كلا من المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث حيث وصل عدد طائراتها إلى 848 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاءت في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الجزائر في المرتبة الخامسة بـ 551 طائرة متنوعة.

كما احتلت الإمارات المرتبة السادسة بـ 541 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ 509 طائرات.

وفي المرتبة الثامنة، تأتي سوريا التي تمتلك 457 طائرة، فيما احتل العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 327 طائرة، وجاءت المغرب عاشرة بامتلاكها 291 طائرة متنوعة.

ويعد السلاح الجوي من أهم عناصر حسم المعارك وتحديد سيرها على الأرض بشكل جذري.

ولا يعني ارتفاع أعداد المقاتلات التفوق الجوي، حيث يعتمد الأمر أيضا على مستوى حداثة الطائرات التي تملكها كل دولة.

المصدر: وكالات