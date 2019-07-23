تتجنب تركيا بشكل كبير الاقتراب من حقول الغاز المصرية المتواجدة في شرق المتوسط، رغم اقترابها بشكل كبير من قبرص والمنطقة المتنازع عليها في هذه المنطقة.

وبرر مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق اللواء سمير فرج، قائلا: "عدم اقتراب تركيا على المصالح المصرية أن تركيا لن تستطيع الاقتراب من خطوط الغاز المصرية لقوة القوات البحرية المصرية".

وتابع: "التدخلات العسكرية في ليبيا غرضها نكاية مصر رغم عدم امتلاكها أي حدود مع ليبيا".

مقارنة بين القوات البحرية المصرية والقوات البحرية التركية

تحتل مصر المرتبة السادسة في تصنيف موقع "Global Firepower" لأقوى 10 قوات بحرية في العالم، وذلك وفقا لعدد القطع البحرية التي تملكها الدول.

وتمتلك مصر 319 قطعة بحرية، مما يجعل البحرية المصرية أكبر قوة بحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم البحرية المصرية حاملتي طائرات و9 فرقاطات و4 طرادات و6 غواصات و53 قاربا للدوريات و23 كاسحة ألغام، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

وتمتلك البحرية المصرية حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، وغواصات ألمانية حديثة من طراز "تايب"، وفرقاطات "فريم" و"أوليفر هازرد"، وزوارق صواريخ مثل "مولنيا" الروسي الذي يحتوي على صواريخ "موسكيت" فوق الصوتية، وزوارق "أمباسادور".

بالإضافة إلى ذلك، اكتملت أعمال بناء وتجهيز الكورفيت الشبحي المصري الثالث "المعز" رقم 981 وسمي "Gowind-2500"، وتبلغ إزاحته 2600 طن وطوله 102 متر وعرضه 16 مترا وسرعته القصوى 47 كم/ساعة ومداه الأقصى 6850 كم.

أما البحرية التركية، فتمتلك 194 قطعة بحرية، بينها 16 فرقاطات، و10 طرادات، و12 غواصة، و11 كاسحة ألغام.

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ومن المعروف أن للبحرية التركية وحدات تجوب المنطقة المتنازع عليها، حيث تتكون القوة التركية من فرقاطات كبيرة الحجم تجوب البحر أطول فقرة ممكنة مثل فرقاطة "BARBAROS".

وتتمتع الفرقاطات التركية بقدرات كبيرة في مجال الدفاع الجوي، نظرا لما تمتلكه من رادارات وصواريخ سطح/جو متطورة، بالإضافة لقدرات خاصة على مكافحة الغواصات وإمكانية حمل مروحيات "SEA HAWK" المخصصة لكشف واصطياد الغواصات، وكل هذا تحت حماية وتغطية من مقاتلات سلاح الجو التركي "F-16 BLOCK-52"، و"F-4 TERMINATOR" المحدثة بمعدات أمريكية وإسرائيلية.

المصدر: وكالات