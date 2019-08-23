مقتل مجندة إسرائيلية جراء تفجير عبوة ناسفة غرب رام الله

أفادت مراسلتنا بمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها جراء انفجار عبوة ناسفة اليوم الجمعة، قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله، من دون أن يكون هناك تأكيد رسمي حتى الآن.

وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء إن "المصابين هم أب (47 عاما) وحالته خطرة، وابنه (21 عاما) حالته خطرة، وابنته (18 عاما) توفيت لاحقا".

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته هرعت إلى مكان الحادث وتقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحية لنقل المصابين من المكان.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية طريق وادي الدلب غرب رام الله، وهو طريق يؤدي لعشرات القرى غربي المدينة، وتحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يلاحق سيارة يشتبه بأنها ألقت عبوة ناسفة يدوية الصنع غرب رام الله.

وتزامنا، أفادت مراسلتنا بسماع دوي انفجار ثان بالقرب من معبر جلبوع شمال جنين، بعدما ألقى سائق دراجة نارية عبوة متفجرة، من دون الحصول المزيد من التفاصيل.

يتبع..