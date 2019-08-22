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مصر.. تعيين مسؤولين جدد في قناة السويس

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مصر.. تعيين مسؤولين جدد في قناة السويس
قناة السويس
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قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ضم اللواء أركان حرب، إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، إلى عضوية مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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كما قرر مدبولي ضم اللواء، أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط العمراني، لعضوية مجلس إدارة الهيئة من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق، أسامة ربيع، رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق، مهاب مميش، منذ يومين.

وتعد قناة السويس شريانا هاما للنقل البحري حول العالم، حيث أن 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحرا، وتعمل القناة على تقليل المسافات بين الشرق والغرب.

وحققت قناة السويس إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2018-2019، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أحد أهم مصادر "العملة الصعبة" للحكومة المصرية.

المصدر: RT

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