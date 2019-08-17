 
مباشر

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس

أخبار العالم العربي

السيسي يعين رئيسا جديدا لهيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9un

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق مهاب مميش.

وشغل الفريق أسامة ربيع قبل القرار الجديد منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.

كما أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا آخر بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا له للموانئ والمنافذ البحرية، علما أن مميش تولى رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012.

وتعد قناة السويس شريانا هاما للنقل حول العالم، حيث أن 80% من حجم التجارة العالمية ينقل بحرا، وتعمل القناة على تقليل المسافات بين الشرق والغرب.

وحققت قناة السويس إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2018-2019، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أحد أهم مصادر "العملة الصعبة" للحكومة المصرية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا