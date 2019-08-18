قوى الحرية والتغيير في السودان تختار عضوا قبطيا للمجلس السيادي

اختارت قوى الحرية والتغيير في السودان، قياديا قبطيا لمقعد العضو الحادي عشر في المجلس السيادي، من أصل 3 مرشحين من نفس الطائفة جرى تقديمهم لاختيار أحد منهم.

وحصل نصري مرقص وهو صيدلاني قبطي، على أفضلية الأصوات أمام منافسيه عايدة إسكندر ورجائي كامل.

وقد أعلن كل من المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في وقت سابق من اليوم، أسماء 5 شخصيات ستشغل عضوية في المجلس السيادي.

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وقدم المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي، الفريق ركن أول محمد دلقو والفريق ركن شمس الدين الكباشي والفريق ركن ياسر العطا والفريق ركن إبراهيم جابر وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما قدمت قوى الحرية والتغيير عائشة موسى وديق تاور وحسن شيخ إدريس وطه عثمان ومحمد الفكي سليمان.

المصدر: RT