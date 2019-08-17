الأمم المتحدة: الجيش الوطني ألحق أضرارا بمطار مدني في غرب ليبيا

أكدت البعثة الأممية في ليبيا أن عمليات القصف التي نفذها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر طالت مطارا لا يستخدم سوى للأغراض المدنية بغرب ليبيا.

وقالت البعثة في تقرير لها، اليوم السبت، إنها زارت مطار زوارة غربي العاصمة طرابلس، ولم تعثر على أي بنية تحتية عسكرية فيه.

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وأضافت البعثة أنها "تجدد إدانتها للهجمات التي شنتها قوات "الجيش الوطني الليبي" على مطار زوارة، والتي ألحقت أضرارا ملموسة بالمطار"، مشيرة إلى تعرض مدرج الإقلاع والهبوط للأضرار.

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد أعلن أنه قصف مستودعات للطائرات المسيرة التركية التابعة لقوات حكومة الوفاق، قال إنها كانت موجودة داخل المطار.

المصدر: رويترز