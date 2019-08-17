أكد المواطن السوري صلاح الطهاوي صاحب أحد مطاعم الإسكندرية، أنه "يكن كل الود والاحترام للشعب المصري"، منددا بفيديو انتشر على مواقع التواصل استغله البعض للتشهير به.

وقال الطهاوي في تصريحات نقلها موقع "المصري اليوم"، إن ادعاء تعديه لفظيا على السيدة "غير صحيح وعار تماما عن الصحة"، مضيفا أن "السيدة التي ظهرت في الفيديو لم تكن موجودة بالأصل أثناء المشكلة، وتم تدبير هذا الفيديو في وقت آخر لأسباب مغرضة".

وأضاف أن أخلاق السوريين لا تسمح لهم بالحديث مع السيدات بألفاظ نابية، "بالرغم من سبها وقذفها لنا ولبلدنا وللمصريين الشرفاء".

وتابع: "من طباعنا وسلوكياتنا ألا نتحدث إلى السيدات، كما أن عبارة (أريد أن أتحدث مع رجل) هي عبارة دارجة في مجتمعاتنا الشرقية وفي بلدنا سوريا وحتى في مصر، لأننا نحترم المرأة ونقدرها ونعلم تماما مكانتها ولا ندرجها ضمن مشاكلنا".

وختم الطهاوي بالتأكيد على أن "مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، ومصر باتت وستكون دائما بيتهم الأول حتى لو عادوا مرة أخرى إلى سوريا".

وأضاف: "لم يحدث في يوم من الأيام وتعديت بأي لفظ خادش لمصري أو مصرية. كيف أتعدى على أهل بيتي؟ كيف أخون إخوتي؟ هل يكون ذلك جزاء من رحبوا بنا وفتحوا أبواب بيوتهم لنا؟".

وانتشر أمس مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنة مصرية وهي تشتكي من الحرارة والانبعاثات الصادرة عن أفران صاحب المطعم، كما اتهمته بإهانتها وتوجيه الشتائم لها.

المصدر: "المصري اليوم"+"فيسبوك"