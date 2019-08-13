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خبير أمني لـRT: إسرائيل تخطط  لقصف مخازن أسلحة الحشد الشعبي

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خبير أمني لـRT: إسرائيل تخطط  لقصف مخازن أسلحة الحشد الشعبي
Reuters ARI JALAL
قوات عراقية - أرشيف
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كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، عن وجود معلومات حول تخطيط إسرائيل لقصف مخازن أسلحة الحشد الشعبي في العراق.

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وقال لـRT إن "المعلومات المتوفرة تفيد بوجود تخطيط إسرائيلي لقصف مواقع مخازن الحشد الشعبي، وليس مقار مقاتليه وتشكيلاته، وهذا غير مستبعد بالأساس".

 وأضاف أن "ما حدث أمس في مخازن السلاح جنوبي بغداد قد يكون جزءاً من الخطة التي تعد لها إسرائيل".

وتأتي هذه المعلومات بعد انفجار حدث، أمس الاثنين، داخل مستودع للذخيرة بمعسكر يعود لألوية قوات الحشد الشعبي بجنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين من جراء تطاير شظايا الصواريخ وقذائف الهاون المتفجرة على الأحياء السكنية المجاورة.

المصدر: RT

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