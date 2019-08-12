أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن إصابة 13 شخصا بسقوط قذائف هاون على مناطق سكنية نتيجة احتراق مخزن للأسلحة والعتاد العسكري جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، إن "سبع إصابات وصلت إلى مستشفى اليرموك، وست أخرى وصلت إلى مستشفى المحمودية"​​​. وأوضح أن "جميعها إصابات طفيفة ويجرى لها اللازم وبعضها غادر المستشفى متحسنا".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من قذائف الهاون في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن الانفجارات التي سمعت جنوبي العاصمة كانت عبارة عن احتراق كدس للعتاد في معسكر تابع لـ "الحشد الشعبي".

فيما أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد المباشرة بعمليات الاقتحام لمخزن السلاح الذي اندلعت فيه النيران بمعسكر "الصقر" جنوبي العاصمة.

وكتبت المديرية في صفحتها على "الفيس بوك": "تستبسل فرقنا للسيطرة على حادث حريق نشب داخل مشجب للأسلحة في معسكر الصقر في منطقة الدورة جنوب بغداد، رغم تعرضها لسلسلة انفجارات جراء الحريق".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في بغداد إن الانفجارات وقعت في معسكر "الصقر" التابع لإدارة الشرطة الاتحادية العراقية، والذي يضم مقرات 4 ألوية من "الحشد الشعبي"، تتبع لقوات "بدر" و"جند الإمام" و"كتائب سيد الشهداء".

وتابع أن الانفجارات أتت على مستودعين كبيرين تبلغ مساحة الواحد نحو 1000 متر، وتسببت بإلحاق أضرار مادية كبيرة بعد وصول النيران الناجمة عن الحادث إلى عتاد لواء 14 في "الحشد"، كما أنه أسفرت عن سقوط صواريخ على أحياء السيدية والبياع والبوعيثة في بغداد.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الانفجارات وقعت نتيجة الإهمال وسوء التخزين للذخيرة والعتاد، وعدم وجود عزل كهربائي، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: RT + السومرية