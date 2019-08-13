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استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين

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استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين
Reuters
مطار أبها الدولي - أرشيف
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أعلنت "جماعة أنصار الله" (الحوثيون)، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، اليوم الثلاثاء بطائرات من طراز "قاصف K2".

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وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لموقع "المسيرة نت" التابعة للحوثيين، أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة".

وكان سلاح الجو المسير، قد نفذ يوم الأحد عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية.

المصدر: المسيرة

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