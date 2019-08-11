الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة جوية غرب السعودية

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، مساء اليوم الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأفاد يحيى سريع بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K".

وأضاف المتحدث أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرا إلى أن الإصابة كانت مباشرة.

وصرح بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصاره المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء على لسانه.

المصدر: وسائل إعلام يمنية