 
مباشر

جريمة قتل باستخدام "ماء النار" في قرية مصرية ثاني أيام العيد

أخبار العالم العربي

جريمة قتل باستخدام
Reuters Francis Kokoroko
وعاء بلاستيكي مليء بالأسيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m94r

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 13 آخرون من عائلة واحدة بحروق، في إحدى القرى المصرية، بعد قيام طليق ابنتهم باقتحام منزلهم وإلقاء ماء النار على العائلة أثناء تناولها طعام الغداء.

وتلقى اللواء، محمد ناجي، مدير أمن محافظة المنوفية، مساء أمس الاثنين، إخطارا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية الحامول التابعة لمركز منوف بالمحافظة، بقيام زوج باقتحام منزل طليقته وإلقاء مادة كاوية "ماء النار" على أفراد عائلتها أثناء تناولهم الطعام، ما أدى إلى "مصرع فتحية محمد عباس، 50 سنة، وإصابة 13 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، بحروق من درجات مختلفة".

وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى منوف العام، ويجري حاليا إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا