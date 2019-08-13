جريمة قتل باستخدام "ماء النار" في قرية مصرية ثاني أيام العيد

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 13 آخرون من عائلة واحدة بحروق، في إحدى القرى المصرية، بعد قيام طليق ابنتهم باقتحام منزلهم وإلقاء ماء النار على العائلة أثناء تناولها طعام الغداء.

وتلقى اللواء، محمد ناجي، مدير أمن محافظة المنوفية، مساء أمس الاثنين، إخطارا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية الحامول التابعة لمركز منوف بالمحافظة، بقيام زوج باقتحام منزل طليقته وإلقاء مادة كاوية "ماء النار" على أفراد عائلتها أثناء تناولهم الطعام، ما أدى إلى "مصرع فتحية محمد عباس، 50 سنة، وإصابة 13 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، بحروق من درجات مختلفة".

وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى منوف العام، ويجري حاليا إتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم.

المصدر: RT