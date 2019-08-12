التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين كانت منطلقة باتجاه السعودية.

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وقال المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، أمس الأحد، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية.

وأضاف: "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها".

وأوضح أن "استمرار تبني جماعة الحوثيين للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

ولم ترد تفاصيل أكثر من المتحدث بشأن الاستهداف، غير أنه جاء بعد وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد، يحيى سريع، في بيان إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2 ضد رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية السعودية.

المصدر: وكالات