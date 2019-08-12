 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها وليس مسؤولية القوات الأجنبية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
AFP
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8zi

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين كانت منطلقة باتجاه السعودية.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة جوية غرب السعودية
الحوثيون يعلنون عن استهداف قاعدة جوية غرب السعودية

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، أمس الأحد، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية.

وأضاف: "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها".

وأوضح أن "استمرار تبني جماعة الحوثيين للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

ولم ترد تفاصيل أكثر من المتحدث بشأن الاستهداف، غير أنه جاء بعد وقت قصير من إعلان جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وفي وقت سابق أمس الأحد، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد، يحيى سريع، في بيان إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2 ضد رادارات ومواقع عسكرية في القاعدة الجوية السعودية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بمشاركة روسيا وبيلاروس وفنزويلا ومنغوليا.. التصفيات النصف نهائية للألعاب العسكرية الدولية في موسكو