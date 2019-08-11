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الأمن الإيراني يلقي القبض على مجموعة كانت تنوي قلب نظام الحكم

أخبار العالم العربي

الأمن الإيراني يلقي القبض على مجموعة كانت تنوي قلب نظام الحكم
AFP NIMA NAJAFZADEH TASNIM NEWS
أرشيف - مسيرة مؤيدة للنظام الإيراني، في مدينة مشهد، 4 يناير 2018
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أعلنت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض على مجموعة لها علاقة بـ"جهات خارجية معادية للثورة" ومؤيدة لقلب نظام الحكم في إيران، أثناء تجمعها غير الشرعي في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد.

وقال مدير الشؤون الأمنية في محافظة مشهد، إن إلقاء القبض على المجموعة تم أثناء تجمعها بشكل غير قانوني أمام محكمة مدينة مشهد حيث كانت تعمل على إثارة مشاعر العامة ضد النظام الإيراني.

وأضاف المدير أن المجموعة تضم إيرانيين من مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا للتخطيط لخلق قلاقل وأعمال شغب وزعزعة الأمن في مدينة مشهد، التي اختارتها تلك المجموعة لما قد تلقاه الاحتجاجات فيها من صدى إعلامي واسع.

المصدر: RT

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