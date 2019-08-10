الدفاع الجزائرية تعلن الكشف عن مخبأ لقذائف الهاون والرشاشات في تمنراست

أعلن الجيش الجزائري عن كشف مخبأ للأسلحة بالقرب من الشريط الحدودي في منطقة تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، خلال دورية بحث وتفتيش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني في الجزائر، فإنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، تم الكشف عن مخبأ للأسلحة، به رشاش ثقيل عيار 5.14 ميلليمتر مع شريطي ذخيرة.

كما تم العثور في ذات المخبأ على 59 قذيفة هاون و252 طلقة عيار 23 ميلليمتر، 262 طلقة عيار 5.14، وماسورة لرشاش ثقيل 5.14.

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر حرس الحدود في تلمسان بالناحية العسكرية الثانية شخصا بحوزته 20 كيلوغراما من الكيف المعالج.

فيما أوقف عناصر حرس السواحل بسكيكدة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة شخصا، وتم حجز معدات للغطس وآلات لصيد المرجان.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل في عنابة، شرقي البلاد، بالناحية العسكرية الخامسة، محاولات هجرة لـ 47 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع.

المصدر: النهار أون لاين الجزائرية