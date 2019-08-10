تونس.. أكثر من 60 مترشحا سيغادرون سباق الانتخابات الرئاسية

أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، أن أكثر من 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة، في 15 سبتمبر، سيغادرون السباق لعدم حصولهم على عدد كاف من التزكيات المطلوبة.

وقال الجربوعي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"، اليوم السبت، إنه "وبعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية مساء الجمعة، قامت الهيئة بدراسة الملفات، وتبين أن أكثر من 60 مترشحا سيغادرون سباق الانتخابات نظرا لعدم توفر التزكيات اللازمة"، مشيرا إلى أن العدد قابل للارتفاع.

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ولفت إلى أن الهيئة ستبت يومي 12 و13 أغسطس في بقية الملفات الجدية، ليتم يوم 14 الإعلان عن القائمة الأولية المقبولة.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات في تونس، فإن العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية بلغ إلى حدود غلق باب الترشح 98 شخصا.

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، أن تتم تزكية المترشح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من قبل 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.‎

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر المقبل، فيما سيكون 14 سبتمبر يوم الصمت الانتخابي، علما أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسية يوم 17 من الشهر نفسه.

المصدر: وكالات + "موزاييك إف إم"