الملك سلمان والرئيس الفلسطيني يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

تبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "محمود عباس والملك سلمان تمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعبين الفلسطيني والسعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركة، وقد تحققت آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".

المصدر: وفا