 
مباشر

الملك سلمان والرئيس الفلسطيني يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

أخبار العالم العربي

الملك سلمان والرئيس الفلسطيني يتبادلان التهاني بعيد الأضحى
Reuters / Faisal Al Nasser
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8u3

تبادل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "محمود عباس والملك سلمان تمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعبين الفلسطيني والسعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركة، وقد تحققت آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تريد فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم.. هذا برنامج الراقصة التونسية الانتخابي