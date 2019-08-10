السعودية تؤكد استعدادها لتأمين شعيرة رمي الجمرات

أكد رئيس اللجنة الأمنية بالحج، خالد بن قرار الحربي، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجاج في يوم الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية مكونة من المشاة وقوات الطوارئ الخاصة.

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وقال الحربي لوكالة الأنباء السعودية إنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة تفويج الحجاج، بما يكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن الحجاج القادمين للجمرات سيوزعون في مختلف الجهات والطرق المؤدية لمنشأة الجمرات، وفقا لخطط وآليات أعدت منذ وقت مبكر، بما يضمن نجاح وتسهيل عملية دخولهم.

وأضاف الحربي أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية لتفويج الحجاج إلى مشعر مزدلفة، ثم منى لرمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العاشر من شهر ذي الحجة.

كما لفت إلى أن الطرق التي سيسلكها الحجاج القادمين للجمرات ستشمل نفق المعيصم، و طرق الجوهرة وسوق العرب والشارع الجديد وطريق المشاة المظلل وغرب مكة والششة وشارع الحج والعزيزية، وشارع صدقي ومحطة النقل العام ومجر الكبش وطريق الحجاج الساكنين في العمائر والقادمين عن طريق قطار المشاعر.

المصدر: وكالات