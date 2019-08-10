 
مباشر

الحجاج يتأهبون للنفرة من عرفات إلى مزدلفة

أخبار العالم العربي

الحجاج يتأهبون للنفرة من عرفات إلى مزدلفة
Reuters ZH/acm
حجاج في مكة (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8tq

تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم، حيث يقفون هناك بعد وصولهم الليلة حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.

إقرأ المزيد
صحيفة
صحيفة "الشرق الأوسط" تكشف عن عدد الرحلات الجوية التي نقلت الحجاج القطريين

والنفرة من عرفات إلى مزدلفة هي ثالث مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.

واكتمل في وقت سابق من اليوم وصول جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، في الوقت الذي دعا فيه خطيب يوم عرفة بأن "يصلح الله أحوال المسلمين ويؤلف ذات بينهم".

وسبق الانطلاق إلى عرفة، مرور الحجاج بمشعر منى يوم الجمعة، لقضاء يوم التروية.

ويعود الحجاج إلى منى مرة ثانية صبيحة يوم الأحد لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير، والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

من جهتها، أكدت الهيئة السعودية العامة للإحصاء، اليوم السبت، أن "إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من صباح السبت بلغ مليونين، و487 ألفا، و160 حاجا"، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تريد فرض غرامات مالية على كل من يعد سيدة بالزواج ولا يلتزم.. هذا برنامج الراقصة التونسية الانتخابي