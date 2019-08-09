الحريري: المصالحة تمت وسنفتح صفحة جديدة وسنتعاون جميعا من أجل لبنان

انتهى بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الجمعة، اجتماع المصارحة والمصالحة الذي عقد في قصر بعبدا.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بعد الاجتماع الذي ضم الرئيس العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، إن "المصالحة تمت ومن اليوم سيفتح لبنان صفحة جديدة للتعاون من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف الحريري أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد، يوم السبت، في قصر بعبدا، الساعة 11 صباحا.

وصرح رئيس الوزراء بأن المجتمعين أعربوا خلال الاجتماع المالي عن ارتياحهم لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الحريري تلا بيان الاجتماع المالي الذي أكد فيه أنه تم الاتفاق على جملة من الخطوات الأساسية، التي سيتم العمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة وستساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة.

ما اجمل هذا اللقاء لحل قضايا مصيرية للبلد بعيداً عن تيريز وعن يلي ب بوس ايدا#سجل_يا_تاريخpic.twitter.com/rZjRTR1BMP — Haririyoun (@haririyon) 9 августа 2019 г.

المصدر: RT + وكالات