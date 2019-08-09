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اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى

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اكتمال المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى
AFP
حجاج بيت الله الحرام
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن المرحلة الأولى من نقل الحجاج إلى مشعر منى قد اكتملت.

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وأكد التركي، اليوم الجمعة، على أنه لن يسمح بأي محاولات تسعى لإفشال الحج، أو لأي إنسان أو مجموعة بتعريض أمن وسلامة الحجاج للخطر.

وبدأت قوافل الحجاج بالتوافد صباح اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية في أول مناسك الحج لھذا العام، استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات، غدا السبت.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، حاتم القاضي، بأن عدد المتوجهين إلى مشعر عرفات تجاوز 150 ألف حاج، منوها إلى أنه تم إخبار الحجاج بجدول مواعيد الخروج إلى رمي الجمرات.

كما لفت إلى أنه تم توزيع أكثر من 15 مليون عبوة مياه زمزم على الحجاج.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، محمد صالح بن طاهر بنتن، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى السعودية، حيث بلغ عددهم حتى مساء أمس الخميس ‏1.860.000 حاج من خارج المملكة.

المصدر: واس

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