الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى في أول مناسك الحج

بدأت قوافل الحجاج بالتوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية في أول مناسك الحج لھذا العام، استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات غدا السبت.

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وأعدت قيادة أمن الحج في المملكة خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى، "ركزت فيها على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى".

وجندت قيادة قوات أمن الحج في المملكة "جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج لمشعر منى بمتابعة مستمرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف لتيسير وتسهيل عملية التصعيد أمام قوافل الحجيج وتوفير الأمن والسلامة لهم".

وركزت الخطة على منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة وإتاحة الفرصة لسيارات النقل الكبيرة التابعة للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل لنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المشاعر المقدسة.

وستسهم المشاريع الحيوية والعملاقة التي نفذتها السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "في انسيابية الحركة المرورية وتسهيل عمليات التصعيد والنفرة من وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة".

وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16.8 كم مربع، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كم شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

المصدر: عكاظ+ الرياض