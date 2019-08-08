اكتمال توافد الحجاج إلى مكة المكرمة

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن توافد الحجاج إلى مكة المكرمة سيكتمل خلال اليوم الخميس، تمهيدا لبدء الشعائر المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، أن "مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول حجاج بيت الله الحرام للمملكة عبر كافة المنافذ، وسيكتمل خلال هذا اليوم السابع من ذي الحجة إن شاء الله توافد الحجاج إلى مكة المكرمة".

وقال التركي إن الجهات العاملة ستتكفل بـ "نقل الحجاج من مكة المكرمة وتصعيدهم على عرفات والنفرة من عرفات... ثم إلى مزدلفة للمبيت بها، ثم العودة إلى منى مرة أخرى للإقامة بها يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، قبل العودة بعد ذلك لأداء طواف الوداع ومن ثم العودة إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى".

ولفت المتحدث إلى أن "عمليات انتقال الحجاج في رحلة الشعائر المقدسة تبدأ بعد منتصف الليلة"، مضيفا أن "أعداد من الحجاج تبدأ من اليوم في الوصول إلى المشاعر المقدسة. وعدد كبير من الحجاج يبدأ في الوصول إلى المشاعر بعد منتصف الليل، ليلة الثامن من ذي الحجة، لقضاء يوم التروية.. حيث يقضي نحو 80% منهم يوم التروية في مشعر منى إلى صباح يوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات".

كما سينتقل 20% من الوافدين مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح يوم التاسع من ذي الحجة، وهناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات.

المصدر: "الرياض"