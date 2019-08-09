مصدر مسؤول: الأمن اللبناني سيعلن عن إطلاق سراح كندي محتجز في سوريا
Reuters
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كشف مصدر لبناني رسمي أن اللواء عباس إبراهيم، رئيس جهاز الأمن اللبناني، سيعلن اليوم الجمعة الإفراج عن كندي محتجز في سوريا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر بأن الحكومة السورية ستفرج عن مواطن كندي، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
وكانت السلطات اللبنانية توسطت الشهر الماضي في إطلاق سراح المواطن الأمريكي، سام جودوين، من الاحتجاز في سوريا.
المصدر: رويترز
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