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سوريا.. الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية

أخبار العالم العربي

سوريا.. الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية
Reuters MS
مدير الأمن العام في لبنان عباس إبراهيم
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قال مصدر أمني لبناني اليوم الجمعة، إن مدير الأمن العام في البلاد، عباس إبراهيم، لعب دور الوسيط مع الحكومة السورية للإفراج عن مواطن أمريكي، ليطلق سراح الأخير ويعود إلى عائلته لاحقا.

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وأضاف المصدر أن المواطن الأمريكي المفرج عنه ليس الصحفي أوستن تايس المختطف في سوريا سنة 2012، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية الشخص المحرر.

يذكر أن الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، وتعتقد السلطات الأمريكية أنه محتجز لدى دمشق.

المصدر: "رويترز"

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