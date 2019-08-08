بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان التصدي لإيران

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هاتفيا صباح الخميس مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الوضع بالمنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة بالخليج والتصدي لإيران.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر اليوم الخميس: "ناقش وزير الخارجية وولي العهد التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج ​​​... كما ناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التصدي لإجراءات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وحقوق الإنسان".

وشكر بومبيو ولي العهد على "الدعم والمشاركة في العديد من التحديات الإقليمية".

Had a good conversation today with #Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Thanked him for his strong support and engagement across many regional challenges. We also discussed #maritime security, #Yemen, countering the #Iranian regime’s destabilizing activity, & human rights. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 августа 2019 г.

المصدر: وكالات