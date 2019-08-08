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بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان التصدي لإيران

أخبار العالم العربي

بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان التصدي لإيران
Reuters
أرشيف - لقاء سابق بين محمد بن سلمان وبومبيو بالرياض في 14 يناير 2019
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هاتفيا صباح الخميس مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الوضع بالمنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة بالخليج والتصدي لإيران.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر اليوم الخميس: "ناقش وزير الخارجية وولي العهد التوتر المتزايد في المنطقة والحاجة لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة في الخليج ​​​... كما ناقش الطرفان القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما في ذلك التصدي لإجراءات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار وحقوق الإنسان". 

وشكر بومبيو ولي العهد على "الدعم والمشاركة في العديد من التحديات الإقليمية".

المصدر: وكالات 

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