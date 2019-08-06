قال وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، خالد الفالح، في تغريدة له على تويتر، إنه التقى مع نظيره الأمريكي ريك بيري يوم الثلاثاء في واشنطن.

وأضاف: " بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقيت اليوم في واشنطن معالي وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري. وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين، والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية".

بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التقيت اليوم في واشنطن معالي وزير الطاقة الأمريكي @SecretaryPerry وتناول اللقاء تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية pic.twitter.com/X92Icv3PH9 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) 6 августа 2019 г.

وأضاف الوزير السعودي: "كما تناول اللقاء، قلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي".

وقال الفالح إن البلدين أكدا عزمهما على "العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".

وجرى خلال لقاء الوزيرين كذلك، بحث أوضاع سوق النفط، وخلال ذلك أكدت المملكة، حرصها على استقرارها. وأكد الفالح التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها "بتنسيق الإنتاج والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".

المصدر: رويترز