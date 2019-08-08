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قيادي حوثي يعلق على أحداث عدن

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قيادي حوثي يعلق على أحداث عدن
الاشتباكات في عدن جنوب اليمن
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علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، على الأحداث التي تشهدها مدينة عدن بجنوب اليمن.

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وكتب الحوثي في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أنه "لا خلاص للمحافظات المحتلة إلا بطرد المحتل والانتهاء من كل علاقة به".

وأضاف الحوثي، "بعد تحذيرات العدوان لمرتزقته بعدن، هل ستبقى العنتريات؟ أم ستذوب كالثلج؟".

واندلعت اشتباكات، صباح أمس الأربعاء، بين مسلحين، وقوات حماية القصر الرئاسي في "العاصمة المؤقتة" عدن جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابع لقوات الحزام الأمني، العميد منير اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

وتأتي الاشتباكات في ظل توتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "الحكومة الشرعية" في عدن، على خلفية اتهامات وجهها نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، الثلاثاء، للحكومة بالتواطؤ مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، الخميس الماضي، والذي أدى إلى مقتل 36 عسكريا، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد، منير المشالي اليافعي.

المصدر: وكالات 

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