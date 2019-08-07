 
مباشر

شاهد "قلعة صناعية عملاقة".. الجيش المصري ينشر فيديو عن أضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

شاهد
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8c4

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، فشريط يديو لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة المطلة على البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
السيسي يفتتح مشروعا مهما في عين السخنة
السيسي يفتتح مشروعا مهما في عين السخنة

ويعد المجمع من أكبر المشروعات في مجال الأسمدة الفوسفاتية في منطقة الشرق الأوسط.

ودشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا المشروع، صباح اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من بنائه في زمن قياسي، وطبقا لأعلى مواصفات الجودة في العالم، حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.

وتبلغ كلفة المجمع نحو 12 مليار جنيه مصري (نحو 724 مليون دولار) ويتبع لشركة النصر للكيميائيات الوسيطة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ضرب الزوجة" يسبب جدلا كبيرا واحتجاجات داخل ألمانيا