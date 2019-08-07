شاهد "قلعة صناعية عملاقة".. الجيش المصري ينشر فيديو عن أضخم مشروع من نوعه في الشرق الأوسط

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، فشريط يديو لمجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة المطلة على البحر الأحمر.

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ويعد المجمع من أكبر المشروعات في مجال الأسمدة الفوسفاتية في منطقة الشرق الأوسط.

ودشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا المشروع، صباح اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من بنائه في زمن قياسي، وطبقا لأعلى مواصفات الجودة في العالم، حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.

وتبلغ كلفة المجمع نحو 12 مليار جنيه مصري (نحو 724 مليون دولار) ويتبع لشركة النصر للكيميائيات الوسيطة.

المصدر: RT