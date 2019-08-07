يدشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مجمعا للأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة المطلة على البحر الأحمر.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية مقاطع فيديو لوصول الرئيس المصري إلى عين السخنة، حيث يعد المشروع من أكبر المشروعات في مجال الأسمدة الفوسفاتية في منطقة الشرق الأوسط.

ويدشن السيسي في هذه اللحظات المجمع بعد الانتهاء من بنائه في زمن قياسي، وطبقا لأعلى مواصفات الجودة في العالم، حيث يضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا.

وتبلغ كلفة المجمع نحو 12 مليار جنيه مصري (نحو 724 مليون دولار) ويتبع لشركة النصر للكيميائيات الوسيطة.

المصدر: وكالات