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الدفاع الروسية: المسلحون أطلقوا 3 قذائف صاروخية نحو قاعدة "حميميم" بسوريا

"سانا": خسائر بشرية ومادية كبيرة إثر سقوط قذائف صاروخية في محيط حميميم

أخبار العالم العربي

Sputnik MAXIM BLINOV
القوات الروسية بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في سوريا (صورة من الأرشيف)
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن مجموعات إرهابية استهدفت قاعدة حميميم الروسية بقذائف صاروخية سقطت في محيط القاعدة مخلفة خسائر بشرية ومادية.

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ونقلت "سانا" عن مصادر عسكرية قولها إن مجموعات إرهابية استهدفت عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين، قاعدة حميميم بقذائف صاروخية سقطت في محيط القاعدة.

وكان الجيش السوري قد أعلن أنه سيستأنف عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن قراره هذا جاء بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان له اليوم الاثنين إنه على الرغم من إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب في الأول من الشهر الحالي، "رفضت المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار وشنت العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".

المصدر: "سانا"

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