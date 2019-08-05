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الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب
Globallookpress STRINGER
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أعلن الجيش السوري أنه سيستأنف عملياته ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن قراره هذا جاء بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار.

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وقال الجيش في بيان له اليوم الاثنين إنه على الرغم من إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب في الأول من الشهر الحالي، "رفضت المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا، الالتزام بوقف إطلاق النار وشنت العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".

وأضاف البيان أن "استمرار سلطات النظام التركي بالسماح لأدواتها من تنظيمات إرهابية متمركزة في إدلب بهجماتها واعتداءاتها، يؤكد مواصلة أنقرة نهجها التخريبي وتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بمنطقة إدلب"، الأمر الذي أسهم في تعزيز مواقع الإرهابيين وانتشار خطر الإرهاب في الأراضي السورية.

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وتابع: "انطلاقا من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، فإن الجيش سيستأنف عملياته ضد التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وسيرد على اعتداءاتها، بناء على واجباته الدستورية في حماية الشعب السوري وضمان أمنه".

المصدر: RT

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