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"جبهة النصرة" تعلن أنها لن تنسحب من المنطقة العازلة شمال غرب سوريا

أخبار العالم العربي

Sputnik Mikhail Alaeddin
(صورة أرشيفية)
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أعلن القائد العام لما تسمى بهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني، أن فصيله لن ينسحب من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا.

ويأتي إعلان الجولاني بعد يومين من هدنة أعلنت عنها دمشق، مشترطة إنشاء المنطقة وانسحاب المسلحين منها.

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن الجولاني قوله خلال مؤتمر صحفي: "ما لم يأخذه النظام عسكريا بالقوة فلن يحصل عليه سلميا بالمفاوضات والسياسة.. نحن لن ننسحب من المنطقة أبدا".

وأكد "لن نتموضع لا على طلب الأصدقاء ولا الأعداء"، مشددا على رفض فصيله دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينص الاتفاق.

المصدر: أ ف ب

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