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سياسي مسيحي لـRT: لم يبق من مسيحيي العراق سوى أقل من ثلثهم

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سياسي مسيحي لـRT: لم يبق من مسيحيي العراق سوى أقل من ثلثهم
Reuters AS/KLG
مسيحي عراقي (أرشيف)
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كشف النائب المسيحي السابق في البرلمان العراقي جوزيف صليوا اليوم السبت عن تراجع أعداد المسيحيين في العراق إلى أقل من ثلث عددهم الأصلي.

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وقال صليوا لـRT إن "المسيحيين في العراق ما زالوا يفكرون بالهجرة وينتظرون الفرصة المناسبة، فهم يعيشون في خوف وقلق من الحكومات التي أعقبت عام 2003 بصفتها حكومات طائفية وعنصرية، ولا تشجع على المواطنة والتعددية".

وأضاف: "كان عدد المسيحيين حتى عام 2003 مليون ونصف المليون، أما الآن وفي أحسن الأحوال لا يصل إلى نصف المليون، وهذا مؤشر خطير بأن هذا العدد قد يتناقص خلال الفترات المقبلة".

المصدر: RT

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