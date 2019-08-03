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RT تنشر أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان

أخبار العالم العربي

RT تنشر أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان
Reuters / Umit Bektas
السودان
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حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت نقاط الخلاف بينهما حول الوثيقة الدستورية.

وفي ما يلي أهم ما ورد بالاتفاق:

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السودان.. التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية
السودان.. التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية

‏- سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة القادمة.

- سيباشر مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها "قوى الحرية والتغيير".

- سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية يوم غد الأحد.

- ‏قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

- ‏جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.

- تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.

- تضمين اتفاق "قوى الحرية" و"الجبهة الثورية" في الإعلان الدستوري.

- ‏تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ"قوى الحرية والتغيير" 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

المصدر: RT

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