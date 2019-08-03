RT تنشر أهم ما ورد بالاتفاق الدستوري في السودان
حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت نقاط الخلاف بينهما حول الوثيقة الدستورية.
وفي ما يلي أهم ما ورد بالاتفاق:
- سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة القادمة.
- سيباشر مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها "قوى الحرية والتغيير".
- سيتم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية يوم غد الأحد.
- قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
- جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء.
- تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.
- تضمين اتفاق "قوى الحرية" و"الجبهة الثورية" في الإعلان الدستوري.
- تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ"قوى الحرية والتغيير" 67% من قوامه و33% لباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
المصدر: RT