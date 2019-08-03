 
مباشر

السودان.. التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية

أخبار العالم العربي

السودان.. التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية
Reuters
اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية في السودان (الصورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7l1

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية.

إقرأ المزيد
السودان:
السودان: "المجلس العسكري" والمعارضة يحسمان نقاط الخلاف بينهما

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التوصل لاتفاق نهائي، حيث قال في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض "إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية".

وأضاف أنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأكد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن "قوى الحرية والتغيير" في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (لسونا) أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا