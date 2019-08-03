السودان.. التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية.

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وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، التوصل لاتفاق نهائي، حيث قال في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض "إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية".

وأضاف أنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأكد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن "قوى الحرية والتغيير" في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (لسونا) أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية