وفاة عمدة مقديشو إثر إصابته بهجوم لـ"الشباب"

نعت الحكومة الصومالية عمدة العاصمة مقديشو ،عبد الرحمن عمر عثمان يريسو، الذي توفي متأثرا بجروح تعرض لها الأسبوع الماضي جراء استهداف مقره من قبل حركة "الشباب" المتطرفة.

وأكدت وزيرة الشباب والرياضة الصومالية، خديجة محمد ديريه، أن عمدة مقديشو الذي كان يتولى أيضا منصب محافظ بنادر فارق الحياة مساء اليوم الخميس في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقل المسؤول رفيع المستوى إلى المستشفى القطري بعد إصابته جراء تفجير استهدف مقر بلدية مقديشو، الأسبوع الماضي، أسفر أيضا عن مقتل ستة مسؤولين آخرين.

وأعلن رئيس الصومال ،محمد عبد الله فرماجو، الحداد الوطني لثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني بالمؤسسات الرسمية، تكريما لذكرى المسؤول الراحل.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى الصومال على حسابها في "تويتر" عن بالغ أسفها لوفاة عمدة مقديشو، واصفا إياه بأنه كان "شريكا رائعا ومحاميا لا يتعب لسكان مقديشو وجميع الصوماليين".

Ambassador Yamamoto and the staff of @US2SOMALIA are profoundly saddened by the loss of Mayor Yarisow, who was an excellent partner and tireless advocate for the people of Mogadishu and all Somalis. We extend our deepest condolences to his family and the people of Somalia. pic.twitter.com/Ma1JYU1Sqe — U.S. Mission-Somalia (@US2SOMALIA) August 1, 2019

وكان يريسو بريطانيا مجنسا وعمل مستشارا لحزب العمال في المملكة المتحدة قبل أن يعود إلى الصومال حيث تولى في عام 2010 منصب وزير الإعلام، لينتقل إلى منصب عمدة مقديشو العام الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية + الغارديان