 
مباشر
عاجل
لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين

وفاة عمدة مقديشو إثر إصابته بهجوم لـ"الشباب"

أخبار العالم العربي

وفاة عمدة مقديشو إثر إصابته بهجوم لـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7ds

نعت الحكومة الصومالية عمدة العاصمة مقديشو ،عبد الرحمن عمر عثمان يريسو، الذي توفي متأثرا بجروح تعرض لها الأسبوع الماضي جراء استهداف مقره من قبل حركة "الشباب" المتطرفة.

وأكدت وزيرة الشباب والرياضة الصومالية، خديجة محمد ديريه، أن عمدة مقديشو الذي كان يتولى أيضا منصب محافظ بنادر فارق الحياة مساء اليوم الخميس في مستشفى حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونقل المسؤول رفيع المستوى إلى المستشفى القطري بعد إصابته جراء تفجير استهدف مقر بلدية مقديشو، الأسبوع الماضي، أسفر أيضا عن مقتل ستة مسؤولين آخرين.

وأعلن رئيس الصومال ،محمد عبد الله فرماجو، الحداد الوطني لثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني بالمؤسسات الرسمية، تكريما لذكرى المسؤول الراحل.

من جانبها أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى الصومال على حسابها في "تويتر" عن بالغ أسفها لوفاة عمدة مقديشو، واصفا إياه بأنه كان "شريكا رائعا ومحاميا لا يتعب لسكان مقديشو وجميع الصوماليين".

وكان يريسو بريطانيا مجنسا وعمل مستشارا لحزب العمال في المملكة المتحدة قبل أن يعود إلى الصومال حيث تولى في عام 2010 منصب وزير الإعلام، لينتقل إلى منصب عمدة مقديشو العام الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية + الغارديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا