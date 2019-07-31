السراج "يستدعي" سلامة لتسليمه مذكرة احتجاج

سلم رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مذكرة احتجاج على الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في مجلس الأمن.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان مقتضب أصدره، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي "قام باستدعاء المبعوث... لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجا على ما ورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، يوم الاثنين الماضي".

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وقال سلامة، في كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن أطراف النزاع في ليبيا "لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالسبل العسكرية"، مضيفا أن كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطني وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، "أبديا التزامهما بعملية سياسية في المستقبل، لكنهما لم يتخذا أي خطوات جدية لوقف القتال"​​​.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن "الأطراف التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية".

وأوضح أن "الدعم الخارجي كان عاملا أساسيا في زيادة الضربات الجوية وتأجيج الصراع داخل ليبيا، والسلاح المستورد الذي دخل البلاد رافقه مقاتلون وطيارون وفنيون أجانب"، مؤكدا أنه "دون التعاون الكامل بخصوص تنفيذ التدابير المرتبطة بحظر بيع الأسلحة، فإن تدفق الأسلحة إلى ليبيا سيستمر في تأجيج هذا النزاع".

المصدر: RT